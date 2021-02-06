مكتب الشركات البريطاني يجمّد إجراءات تصفية شركة سافارو ليميتيد بناء لاعتراض محامين لبنانيين

نتيجة المتابعات الحثيثة التي يقوم بها محامو الادعاء مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجّار وحسام الحاج بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق FR، عن الضحايا المتضررين من تفجير مرفأ بيروت، وبعد التأكد من أن شركة سافارو ليميتيد، التي تفيد التحقيقات أن لها علاقة بشحنة نترات الأمنيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، عزمها شطب نفسها من السجل التجاري البريطاني، بعدما كانت قد تقدّمت بطلب الشطب في /12/ كانون الثاني /2021/، وعملاً بنص المادتين /1004/ و/1005/ من قانون الشركات البريطاني الصادر عام /2006/، تقدم محامو الادعاء المذكورين أعلاه، بوكالتهم عن ضحايا تفجير المرفأ، باعتراض على شطب الشركة من مكتب الشركات التجاري في بريطانيا، بعد قيامهم بتقديم كافة الأدلة والإثباتات التي تشير إلى وجود شبهات، وإمكانية ضلوع شركة سافارو ليميتيد بالتفجير نظراً لامتلاكها لشحنة نترات الأمنيوم.وأشار المحامون إلى أنه "بتاريخ /6/ شباط /2021/ تلقينا بريداً الكترونياً من مكتب الشركات البريطاني (أو أمانة السجل التجاري) يبلّغنا قرار قبول الاعتراض المقدم من قبلنا، ووقف كامل أعمال الشطب في ضوء المعلومات والأدلّة المُقدّمة، لغاية /6/ آب من العام /2021/، مع إمكانية تقديم أعتراض جديد إذا اقتضى الأمر بعد /6/ آب /2021/".وأكدوا أن "هذا الإنجاز يضعه محامو الادعاء أمام الرأي العام"، مشيرين إلى أنه "لن نتوانى ولن نتهاون في سبيل تحصيل حقوق اللبنانين عامة وضحايا التفجير خاصة، نطلب أن تكون إجراءات التحقيق العدلي سريعة ومواكبة لهذه المستجدات وعلى قدر آمال اللبنانيين".