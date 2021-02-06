لبنان

حب الله محذراً شركات "الترابة": إضبطوا الأسعار وإلا..!

Lebanon 24
06-02-2021 | 18:56
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وجه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله تحذيراً عبر "تويتر" إلى شركات الترابة قائلاً: "شركات الترابة: اضبطوا الاسعار ولا تتحججوا بالموزعين او بقلة المخزون فالطلب قليل ولديكم المواد".
 
وأضاف: وقعوا بداية الاسبوع دون اي تأخير الاتفاق الذي اتفقتم على فحواه منذ ٦ اسابيع مع رئيس الحكومة واللجنة المختصة بالبيئة".
محذراً: "لا تضطرونا لمداهمة المصانع وفتح باب الاستيراد، ووقف التصدير.

لبنان

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