غضب من ابنه... فاطلق النار عليه

اقدم المدعو "م.ح" على اطلاق النار على ولده "ع.ح" واصابته في قدمه بمحلة التبانه طرابلس شارع القبوط ليفر مطلق النار الى جهه مجهولة وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الحكومي للعلاج.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة.وفي التفاصيل، أشارت المعلومات الأولية الى ان سبب اطلاق النار اتى نتيجة غضب الوالد من ولده جراء تصرفاته الغير لائقه بإتجاه الناس.