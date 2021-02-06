الجيش: دهم معمل لتصنيع الحشيشة وتوقيف شخصين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 6 / 2 / 2021 دهمت قوة من الجيش معملاً لتصنيع المخدرات في منطقة دير الأحمر وأوقفت سوريتين تعملان في المعمل. وقد ضبطت القوة المذكورة حمولة شاحنتين من حشيشة الكيف، وحمولة شاحنة من حبوب القنبز بالإضافة إلى معدات وآلات تستخدم في تصنيع مادة الحشيشة.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفتين بإشراف القضاء المختص.