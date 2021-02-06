لبنان

تجمع لمحتجين أمام منزل وزيرة العدل

Lebanon 24
06-02-2021 | 20:59
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تجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في حرش تابت.
ودعا المحتجون نجم للنزول والتفاوض بشأن الموقوفين، كما جددوا رفضهم "للتعاطي على طريقة القبضة الأمنية".
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ماري كلود نجم

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