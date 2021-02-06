تجمع لمحتجين أمام منزل وزيرة العدل

تجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في حرش تابت.

ودعا المحتجون نجم للنزول والتفاوض بشأن الموقوفين، كما جددوا رفضهم "للتعاطي على طريقة القبضة الأمنية".