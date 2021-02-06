لبنان

قاطيشا: اليوم يعترف التيار بفشل التحالف مع الحزب

Lebanon 24
06-02-2021 | 21:08
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غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه في "تويتر" كاتبا: "اليوم يعترف التيار بفشل التحالف مع الحزب بعد خمسة عشر عاما من تطبيق التجارب على الشعب اللبناني في حقلي الموت والجوع!!
تعيشوا وتفيئوا".
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