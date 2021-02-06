قاطيشا: اليوم يعترف التيار بفشل التحالف مع الحزب

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه في "تويتر" كاتبا: "اليوم يعترف التيار بفشل التحالف مع الحزب بعد خمسة عشر عاما من تطبيق التجارب على الشعب اللبناني في حقلي الموت والجوع!!

تعيشوا وتفيئوا".