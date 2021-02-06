الجيش: 3 خروق جوية معادية أمس في أجواء الجنوب

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 5/2/2021 اعتبارا من الساعة 21.40 ولغاية 6/2/2021 الساعة 12.35 تم تسجيل 3 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".