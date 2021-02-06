لبنان

سفير لبنان الأسبق في واشنطن: سياسة أميركا تجاه لبنان تنبع من مصلحتها بأن لا ينهار البلد

Lebanon 24
06-02-2021 | 22:06
A-
A+
Doc-P-791521-637482472372438252.jpg
Doc-P-791521-637482472372438252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، أنه لن يكون هناك تغييرا في السياسة الأميركية الجديدة تجاه لبنان، وأنه من الواضح أنها ستظل تساعد، ولو أن المساعدة للشعب وليست للحكومة اللبنانية.

وقال طبارة في حديث خاص ل"سبوتنيك"، إن "الأميركي يطالب بتسريع تأليف الحكومة، وسياسة أميركا تجاه لبنان تنبع من مصلحتها، ومصلحتها هي أن لا ينهار لبنان، لأن الانهيار له عواقب على السياسة الأميركية نفسها، أولاً ترسيم الحدود البحرية المهتمين فيها بشكل كبير، ولتوقيع اتفاق من هذا النوع يجب أن يكون هناك حكومة، وأعتقد أن انهيار لبنان يعني أنه سينتج عنه حرب مع إسرائيل والأميركي مهتم بالتركيز على عملية السلام، لذلك لا أعتقد أن السياسة الأميركية ستتغير، هذه هي الخطوط العريضة للسياسة الأميركية".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأميركية تعتبر نفسها قسماً من المبادرة الفرنسية، الرأس الحربي الفرنسي، والقوة الضاربة هي أميركا، بمعنى أن لديها إمكانية فرض العقوبات الفعالة، وهم يطالبون بتأليف حكومة فاعلة وذات مصداقية لكي يتعاملوا معها، وأعتقد أن كل الجهد الفرنسي والأمريكي هو لعدم انهيار لبنان لأنه أيضاً من مصلحة فرنسا عدم انهيار لبنان، لدينا مليوني لاجئ إذا انهار لبنان سيذهبون إلى أوروبا وهذا هو التخوف الأوروبي منذ زمن، وفرنسا تعتبر نفسها أمنا الحنونة ولذلك تعمل لمنع انهيار لبنان".
وأشار طبارة إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت لدفع مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، لأنه من بعد العقوبات بدأت المفاوضات مباشرة.

وأكد أن "العقوبات موضوعة على الطاولة وستستعمل إذا حدثت أي تعقيدات تنفع العقوبات في حلها، وأنها ستكون مقررة لسبب معين وتوقيت معين، ولذلك لا أحد يعرف إذا كانوا سيضعون عقوبات جديدة على أشخاص، هذا الأمر يقرر في وزارتي الخزانة والخارجية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2021-02-07
08:38 | 2021-02-07
08:00 | 2021-02-07
07:32 | 2021-02-07
07:19 | 2021-02-07
07:09 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website