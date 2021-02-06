لبنان

لجنة كفرحزير البيئية: استيراد الاسمنت يضع مصانع ترابة الموت عند حدها

Lebanon 24
06-02-2021 | 23:04
A-
A+
Doc-P-791527-637482495385784553.jpg
Doc-P-791527-637482495385784553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا إلى وزير الصناعة أكدت فيه أن "استيراد الاسمنت يضع مصانع ترابة الموت عند حدها".

واعتبرت أن "الاسمنت المستورد ايا يكن ثمنه هو ارخص بكثير من الاسمنت الذي تبيعنا اياه شركات الترابة مخلوطا بكميات كبيرة من التراب المطحون غير المعالج وغير المحروق، في اكبر عملية احتيال تجاري. اضافة الى ان الاسمنت المستورد يوفر علينا تدمير بيئتنا وازالة جبالنا وقتل اهلنا بالاوبئة التي تنشرها شركات اسمنت شكا والهري التي تحرق أردأ انواع الفحم البترولي والفيول وزيت السيارات المحروق بين بيوت الناس الذين اصيب معظمهم اما بالربو او بالسرطانات او بامراض القلب، وسجلات الوفيات في عدد من القرى المحيطة بمصانع الموت شاهد على هذه الابادة الجماعية".

وأكدت اللجنة على وجوب "ان يكون السماح باستيراد الاسمنت قرارا وطنيا جديا لا تغيير فيه ولا تراجع عنه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2021-02-07
08:38 | 2021-02-07
08:00 | 2021-02-07
07:32 | 2021-02-07
07:19 | 2021-02-07
07:09 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website