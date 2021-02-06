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لبنان
هيئة الأطباء في الوطني الحر: لتغطية كلفة الاستشفاء الناتجة عن الاصابة بكورونا للأطباء بنسبة 100%
Lebanon 24
06-02-2021
|
23:10
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صدر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر البيان التالي:
"كفى! ها هي الواقعة وقعت واصبحت جرحا نازفا: طبيب توفي بعد تأخير دخوله إلى المستشفى لأنه لم يستطع تأمين قيمة المبلغ الذي طلب منه لبدء العلاج.
بداية، تتقدم هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر بأحر التعازي إلى الجسم الطبي بسقوط شهيد جديد على مذبح الواجب، وإلى عائلة الدكتور نبيل خراط، وتؤكد أن ما حصل لا يقبله منطق ولا عقل ولا ضمير.
إزاء جائحة كورونا التي تجتاج لبنان والعالم، وبعدما أنهك الجسم الطبي بكافة أعضائه باذلا نفسه ووقته في سبيل القيام بواحبه بمعالجة المرضى والمصابين والوقوف الى جانبهم وجانب عائلاتهم، تقدم اعضاء هيئة الاطباء في مجلس نقابة الأطباء باقتراح لتغطية كلفة الاستشفاء الناتجة عن الاصابة بكورونا للأطباء المنتسبين والمتقاعدين عن طريق دفع فروقات الجهات الضامنة بنسبة 100% وتأمين كلفة الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن مع الأسف لم يجد هذا الاقتراح طريقه الى الاقرار بعد.
المطلوب امر وحيد وهو إعلان التغطية الطبية الكاملة للأطباء المصابين بفيروس كورونا وإبلاغ المستشفيات بهذا القرار، لمنع هذا النوع من الممارسات في مكاتب الدخول. فاكثر ما يحتاج اليه الطبيب اليوم، وهو الجندي المقاوم بوجه المرض، هو الى من يحمي ظهره في معركته الضروس حتى لا تقوى عليه الأيام وصعابها فيقع ويسقط معه النظام الصحي وأمان المواطن الصحي.
لذلك وانطلاقا من كل ما حصل، نعود ونجدد الدعوة الى كل القوى والزملاء في مجلس النقابة من رأس الهرم حتى آخره، الى اقرار ما طالبنا به شاكرين كل الذين ابدوا دعمهم وضموا اصواتهم إلينا، لما فيه مصلحة الأطباء ومن خلالهم مجمل الشعب اللبناني."
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