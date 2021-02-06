15
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مستشفى الحريري: 111 إصابة و54 حالة حرجة وحالتا وفاة
Lebanon 24
06-02-2021
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 363 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 931 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54
- حالات وفاة: 2
تابع
الأكثر قراءة
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
Lebanon 24
"سجلو اساميكن ولو ما كنتو عايزين"
09:30 | 2021-02-06
06/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اصابته بكورونا وتدهور صحته الموت يؤلم فنانا لبنانيا.. فقد أعز الناس
Lebanon 24
بعد اصابته بكورونا وتدهور صحته الموت يؤلم فنانا لبنانيا.. فقد أعز الناس
09:00 | 2021-02-06
06/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج في دائرة الخطر في الـ 2021... هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج في دائرة الخطر في الـ 2021... هل أنت من بينهم؟
10:30 | 2021-02-06
06/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
09:17 | 2021-02-06
06/02/2021 09:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:43 | 2021-02-07
يحاضر بنظافة الكف والشفافية وهذا ما فعله
08:38 | 2021-02-07
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:00 | 2021-02-07
ستيني يضرب قاصرا يالحزام لتلبية رغباته الجنسية
07:32 | 2021-02-07
الأنظار تتجّه إلى كلمة الحريري الأحد المقبل.. قد يعمد إلى تسمية الأمور بأسمائها
07:19 | 2021-02-07
سعيد لـ"السياسة": تلقيت تحذيرات أمنية
07:09 | 2021-02-07
بايدن رئيساً.. متحدثة باسم الخارجية تتحدث عن سياسة بلادها في لبنان
فيديو
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
07/02/2021 08:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
07/02/2021 08:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
Lebanon 24
الدوري الألماني.. "بايرن ميونيخ" يعبر ثلوج برلين بهدفٍ وحيد
12:00 | 2021-02-06
07/02/2021 08:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact