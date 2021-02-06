مطرانية بيروت المارونية: إبقاء أبواب الكنائس مقفلة حتى 22 آذار

وجهت مطرانية بيروت المارونية تعميما الى كهنة وأبناء أبرشية بيروت المارونية جاء فيه:"عطفا على التعميم الصادر في 5 كانون الثاني 2021 في شأن الإقفال العام، وحفاظا على سلامة الجميع، وبناء على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 2021/2/5، القاضي بفتح دور العبادة في المرحلة الرابعة من خطة التخفيف التدريجي للاغلاق العام، تبقى أبواب الكنائس مقفلة حتى 22 آذار 2021، على أن يستمر نقل القداديس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت المطرانية بسلسلة قرارات، ومنها:1 - "إلغاء مختلف الاحتفالات الدينية خلال هذه الفترة، بما فيها إثنين الرماد.2 - تنقل زياحات الصليب وعظات الصوم أيام الجمعة في الرعايا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي طيلة هذه الفترة. كما بإمكان من يرغب من الرعايا والمؤمنين نقل الإحتفال بهما، من كاتدرائية مار جرجس - بيروت، من خلال صفحة أبرشية بيروت المارونية على فايسبوك.3 - إقتصار الحضور في المآتم على أهل الفقيد فقط، وتقبل التعازي عبر الهاتف من دون فتح صالات الكنيسة، طيلة هذه الفترة.4 - تأجيل الأعراس وحفلات العماد، طيلة هذه الفترة.5 - تعليق اجتماعات اللجان والراعويات والأخويات والكشاف ومختلف النشاطات الروحية، طيلة هذه الفترة".وختمت: "نرفع صلاتنا الى الله الكلي القدرة، ليرأف بنا ويشددنا في وقت المحنة هذه، ويفتح قلوبنا على الرجاء لنلمس حضوره في وسطنا، بشفاعة أمنا مريم العذراء وجميع القديسين".