لبنان

مطرانية بيروت المارونية: إبقاء أبواب الكنائس مقفلة حتى 22 آذار

Lebanon 24
06-02-2021 | 23:43
A-
A+
Doc-P-791533-637482518998066578.jpg
Doc-P-791533-637482518998066578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت مطرانية بيروت المارونية تعميما الى كهنة وأبناء أبرشية بيروت المارونية جاء فيه:

"عطفا على التعميم الصادر في 5 كانون الثاني 2021 في شأن الإقفال العام، وحفاظا على سلامة الجميع، وبناء على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 2021/2/5، القاضي بفتح دور العبادة في المرحلة الرابعة من خطة التخفيف التدريجي للاغلاق العام، تبقى أبواب الكنائس مقفلة حتى 22 آذار 2021، على أن يستمر نقل القداديس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المطرانية بسلسلة قرارات، ومنها:

1 - "إلغاء مختلف الاحتفالات الدينية خلال هذه الفترة، بما فيها إثنين الرماد.

2 - تنقل زياحات الصليب وعظات الصوم أيام الجمعة في الرعايا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي طيلة هذه الفترة. كما بإمكان من يرغب من الرعايا والمؤمنين نقل الإحتفال بهما، من كاتدرائية مار جرجس - بيروت، من خلال صفحة أبرشية بيروت المارونية على فايسبوك.

3 - إقتصار الحضور في المآتم على أهل الفقيد فقط، وتقبل التعازي عبر الهاتف من دون فتح صالات الكنيسة، طيلة هذه الفترة.

4 - تأجيل الأعراس وحفلات العماد، طيلة هذه الفترة.

5 - تعليق اجتماعات اللجان والراعويات والأخويات والكشاف ومختلف النشاطات الروحية، طيلة هذه الفترة".

وختمت: "نرفع صلاتنا الى الله الكلي القدرة، ليرأف بنا ويشددنا في وقت المحنة هذه، ويفتح قلوبنا على الرجاء لنلمس حضوره في وسطنا، بشفاعة أمنا مريم العذراء وجميع القديسين".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2021-02-07
08:38 | 2021-02-07
08:00 | 2021-02-07
07:32 | 2021-02-07
07:19 | 2021-02-07
07:09 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website