كورونا لبنان.. إليكم عدد المسجلين لتلقي اللقاح

أوضح مستشار وزير الصحة رضا موسوي في حديث مع "الأنباء" الكويتية انه تم تسجيل نحو 230 ألف طلب على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة، إضافة الى 100 ألف من الطواقم الطبية.