لبنان

عراجي متخوّف من السلالة البريطانية.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
07-02-2021 | 06:30
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كشف رئيس لجنة الصحة النيابية، النائي عاصم عراجي لجريدة "الانباء" الالكترونية انه كان يأمل بأن "تمدد خطة الطوارئ أسبوعاً أو عشرة أيام مشروطة بتقديم مساعدات مالية للمواطنين لتأمين احتياجاتهم لأن الناس بحاجة للمال وللغذاء"، متخوفاً من السلالة البريطانية الموجودة وهي سريعة الانتشار.

وقال عراجي ان "عدد الاصابات الإجمالي تراجع بنسبة مقبولة، لكن نسبة الاصابات الإيجابية ونسبة الوفيات ما زالت مرتفعة، ففي الفترة الماضية ما كانت التدابير الوقائية تطبق بالشكل المطلوب الى ان حصلت الكارثة وقامت الحكومة بإلهاء الناس بدعم بعض المواد الغذائية فلم يصل للناس منه شيئاً، وغالبيتهم جرى تهريبهم الى خارج الحدود". وأضاف: "ابتداء من الثلاثاء سنرى إلتزام الناس بالتدابير الوقائية أو الفوضى كما حصل في السابق".

وعن قرض البنك الدولي، رأى عراجي ان توزيعه سيتطلب وقتاً لأنه بحاجة لإقرار في مجلس النواب فيما الناس بحاجة ماسة للمساعدات.


المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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