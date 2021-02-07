لبنان

تناقض فاضح بالمواقف!

Lebanon 24
07-02-2021 | 06:59
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تناقض فاضح بين مواقف مسؤولين معنيين بملف يتعلق بسلامة الناس وصحتهم، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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