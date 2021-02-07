لبنان

تمويه إعلامي

Lebanon 24
07-02-2021 | 07:02
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عملية تمويه إعلامي متواصلة يقوم بها أحد طرفي تفاهم عبر توجيه الانتقاد بشكل دائم للتفاهم، بحسب "الأنباء" الالكترونية. 

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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