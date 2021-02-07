لبنان

بايدن رئيساً.. متحدثة باسم الخارجية تتحدث عن سياسة بلادها في لبنان

Lebanon 24
07-02-2021 | 07:09
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أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، أن "لا تغيير في سياسات الولايات المتحدة في ما يخص لبنان"، مشددة على أنه "لطالما كانت واشنطن ملتزمة بمحاسبة الفاسدين أو المسؤولين عن جرائم ضد الشعب اللبناني".
 
وتأتي تصريحات غريفيث هذه بعد تنصيب جو بايدن رئيساً. 
وأوضحت غريفيث، أنه في ما يخص انفجار مرفأ بيروت، أن "الحكومة تحقق، والولايات المتحدة لن تستبق الأمور في ما يخص هذه التحقيقات، ولكننا ننادي بمحاسبة جميع المسؤولين الذين فشلوا في تحمل مسؤولياتهم".
وأكدت أن "الولايات المتحدة تتبنى مطالب الشعب في ما خص الشفافية بهذه الحادثة، ونتطلع لنتائج هذه التحقيقات"، مضيفة ان "أميركا ملتزمة كامل الالتزام بالمحاسبة في لبنان، وقد نرى في المستقبل مزيداً من الخطوات في هذا المجال والمرتبطة بفرض عقوبات".
وأشارت، إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أن هناك حاجة اقتصادية ملحة في لبنان، لكن وصول المساعدات من المجتمع الدولي يستوجب شفافية وإصلاحات اقتصادية وسياسية، ونتطلع إلى حكومة تلبي طموحات الشعب اللبناني".
المصدر: السياسة الكويتبة
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