لبنان

يحاضر بنظافة الكف والشفافية وهذا ما فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2021 | 08:43
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فوجئ معنيون امنيون وقضائيون بنائب، يشغل الاعلام كل يوم بمواقفه وتصريحاته عن الشفافية ونظافة الكف، يتدخل سعيا للفلفة قضية الكشف عن معمل لتصنيع المخدرات في بلدة دير الاحمر وتوقيف عمال بداخله، علما ان ما تم ضبطه داخل المعمل هو حمولة ثلاث شاحنات من حشيشة الكيف والقنبز ومعدات تصنيع متطورة.
واثار هذا التدخل علامات استفهام حول مسؤولية جهة سياسية ما عن توفير الحماية للمعمل ومشغّليه.

لبنان

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