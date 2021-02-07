حب الله: شركات الترابة تفتح غدا وعلى المصانع التأكد من التوزيع العادل

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله على "تويتر" قائلاً: "إلحاقا للبيان الصادر عن وزارة الصناعة، ومنعا لاي التباس، تفتح شركات الترابة أبوابها لعمليات بيع مخزونها من الترابة، ابتداء من نهار الاثنين 8 شباط 2021، لتأمين احتياجات السوق".وفي تغريدة ثانية، قال حب الله: "وعلى مصانع الترابة التأكد من التوزيع العادل ومنع الاحتكار والتأكد من البيع بالسعر الرسمي للمواطنين. يعني مسؤولين عن الموزعين وعن الاسعار. أو بيعوا مباشرة للمواطنين".