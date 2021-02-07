لبنان

وهبة غادر الى القاهرة.. اليكم جدول أعماله

Lebanon 24
07-02-2021 | 09:46
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غادر وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة بيروت اليوم متوجها إلى القاهرة لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية الاثنين وعلى جدول أعمال بند التضامن العربي حول القضية الفلسطينية.

ويلتقي الوزير وهبه بعيد وصوله إلى القاهرة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط للوقوف منه على التحضيرات المتخذة لانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح اعمالها عبر الخروج بموقف عربي موحد يسلط الضوء على اهمية التمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين عبر اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على ان أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب ان يقوم على أساس مبدأ الارض مقابل السلام وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين واعادة التاكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.
ثم يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري في وزارة الخارجية المصرية لبحث اهم المواضيع المشتركة التي تعني البلدين وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لجمهورية مصر العربية ان توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.
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