"وثيقة التفاهم" في عامها الخامس عشر.. فقدت بريقها لكنها باقية!

رغم كل التباينات المعلنة وغير المعلنة بين "التيار الوطني الحر" و" حزب الله" والتي تعمد وسائل الاعلام التي تخاصم الحزب الى تظهيرها عند كل خلاف ، لا يزال هي ان التحالف بين الفريقين قائما، لا لشيء سوى لكونه حاجة ملحة لهما.في السنوات الماضية مرت "وثيقة التفاهم" الموقعة بين الحزب والتيار قبل خمسة عشر عاما، بالكثير من المطبات والاختبارات السياسية، لكنها صمدت بشكل واضح، وساهمت في طبع الحياة السياسية والتحالفية لفترة لا بأس بها في البلد.يعتبر القيمون على تحالف مار مخايل ان حرب تموز هي احدى اهم محطات الاختبار الذي نجح فيها التفاهم وعزز من قوته السياسية، هو التفاهم ذاته الذي اوصل رئيسا للجمهورية قبل نحو اربع سنوات بالرغم من المعارضة العلنية والضمنية لغالبية القوى السياسية.لكن السنوات الاخيرة، شهدت عودة التوترات على خط "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، خصوصا بعدما وجد التيار نفسه قادرا على ايجاد بدائل تحالفية، بعد التسوية الرئاسية وبعد مصالحة معراب. في تلك المرحلة كان التحالف بين "حزب الله" والتيار في خطر جدي، لكن الاختلاف السريع مع "القوات اللبنانية" ومن ثم التباينات التي تزايدت مع الرئيس سعد الحريري لعبت لصالح صمود العلاقة الثنائية.اليوم يبدو الوضع مختلفاً عما كان عليه قبل خمسة عشر عاما . كان امام التيار فرصة لانقاذ نفسه من العقوبات الاميركية ومن معاداة الغرب، فهو ببنيته الاجتماعية والثقافية غير مهيء لمصير ومعارك "حزب الله" ، لكن رئيس التيار جبران باسيل لم يستفد من هذه الفرصة او لم يستطع استغلالها، فبات بعد العقوبات الاميركية، وبعد سنة من الحراك الشعبي وانفجار بيروت الحلقة الاضعف على الساحة السياسية.من هنا، زادت حاجة "التيار" لحليفه الوحيد، بعدما ازدادت خصومته مع مختلف الافرقاء في لبنان وزادت مقاطعته خارجياً، في المقابل لا يزال "حزب الله" محتاجا وراغبا بالغطاء المسيحي الذي يؤمنه التيار، علما ان حاجة الحزب السياسية للغطاء الوطني الداخلي باتت أقل ، نظرا لتمدده الاقليمي وقدرته على المناورة السياسية بمعزل عن تحالفاته الداخلية.في المحصلة بقي الحزب مهتما الى حد كبير بربط نفسه بالساحة الوطنية وهذا ما يجعله يضع التحالف مع التيار في سلم اولوياته.كل ما سبق لا يلغي حقيقتين، الاولى ان التيار يشهد تراجعا شعبيا والثانية ان طرفي التفاهم يجدان مصلحتهما في منع انهيار الحالة العونية، من هنا جاء الخطاب المستجد لباسيل والذي يتحدث عن عدم وقوف الحزب الى جانب التيار في قضية بناء الدولة، ما يخفف عبء المحاسبة الشعبية ويعيد تحويل الانظار الى مكان اخر.الخطاب العوني اثمر اتفاقا بين الحزبين قبل نحو شهرين على اعادة البحث في وثيقة التفاهم وتعديلها، على ان تحافظ على كامل بنودها السابقة وان يكون التركيز بشكل واضح على القضايا الداخلية وما يسميه التيار بناء الدولة.تشكلت لجنة رباعية مؤلفة من النواب سيزار ابي خليل والان عون من جانب التيار وحسن فضل الله والخبير الاقتصادي عبد الحليم فضل الله من جانب "حزب الله" ، لكن هذه اللجنة لم تجتمع كثيراً ولم تحقق خرقاً جديا بسبب اجراءات كورونا التي قللت امكانية التواصل المباشر.يهتم الفريقان اليوم بالحفاظ على تحالفهما، لكنهما في الوقت نفسه يسعيان الى تحسين شروطهما ووضعيتهما داخل هذا التحالف... فعل ينجح الامر بالسلاسة المرجوة؟