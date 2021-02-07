انفجار لغم أرضي من مخلفات العدو في خراج الوزاني

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن لغما أرضيا من مخلفات العدو الاسرائيلي انفجر صباح اليوم بقطيع بقر كان يرعى في خراج الوزاني داخل الاراضي اللبنانية، مما أدى الى نفوق بقرة وقطع ساق أخرى.