لبنان

انفجار لغم أرضي من مخلفات العدو في خراج الوزاني

Lebanon 24
07-02-2021 | 10:18
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن لغما أرضيا من مخلفات العدو الاسرائيلي انفجر صباح اليوم بقطيع بقر كان يرعى في خراج الوزاني داخل الاراضي اللبنانية، مما أدى الى نفوق بقرة وقطع ساق أخرى.
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