طرابلس.. هيئة الاغاثة في دار الفتوى توزع حصصا غذائية

وزعت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى حصصا غذائية على المحتاجين في طرابلس دعما لأهلها، تنفيذا لمشروع الأسر الفقيرة، بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي تمنى على رئيس الهيئة محمد خالد سنو والأعضاء المساهمة في هذه المساعدة في شكل دائم على أن تشمل مناطق طرابلس والشمال كافة، تخفيفا من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل طرابلس وأهلها من خلال دار الإفتاء في طرابلس والشمال.أشرف القائم بمهام مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام أمين فتوى طرابلس على كيفية التوزيع من خلال الجولة التي قام بها، وقال: "بتوجيهات من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى بتخصيص مساعدات لمدينة طرابلس وهذه لفتة أبوية ورعوية من سماحته الذي يسأل ويتابع أحوال طرابلس في شكل مستمر وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة، الدفعة الأولى استلمناها وقد وزعت إلى الأسماء المحددة التي تم إعدادها. وكل أسبوع باذن الله ستأتي دفعة مماثلة وستوزع على المناطق كافة في طرابلس إن شاء الله، أيضا هناك في غضون عشرة أيام حصص كبيرة وكثيرة سيتم توزيعها عبر صندوق الزكاة التابع لدار الفتوى لمختلف مناطق طرابلس وهناك كميات من الطحين أيضا سيتم إعدادها وتوزيعها لأهلنا هناك، نسأل الله أن يتقبل من تبرع وتصدق وشعر بغيره ومن قام بهذه المبادرة الكريمة هيئة الإغاثة في دار الفتوى وبجنودها المجهولين بما يبذلون دائما بلا حساب وبلا منة يبتغون وجه الله عز وجل".وتابع: "في الحقيقة نحن نعيش في ظروف صعبة نحتاج فيها إلى التكاتف والتكافل وإلى البذل وهذا ما نلمسه ولا يبخل أهلنا في طرابلس ولا بيروت ولا في بقية المناطق عن تقديم الخير ما استطاعوا".