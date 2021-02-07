لبنان

في البداوي.. ضربوه وسرقوه

Lebanon 24
07-02-2021 | 10:27
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تعرض شاب سوري يعمل في احد المطاعم في منطقه جبل البداوي مساء أمس للسرقة وقد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وقد قام اهالي المنطقة بملاحقة السارق من دون التمكن من توقيفه وتم تبليغ القوى الامنية بالحادثة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال". 
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سرقة

البداوي

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