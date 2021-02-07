19
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في البداوي.. ضربوه وسرقوه
Lebanon 24
07-02-2021
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض شاب سوري يعمل في احد المطاعم في منطقه جبل البداوي مساء أمس للسرقة وقد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وقد قام اهالي المنطقة بملاحقة السارق من دون التمكن من توقيفه وتم تبليغ القوى الامنية بالحادثة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال".
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار على مجهولين حاولوا سرقة منزليْن في الضنية
Lebanon 24
إطلاق نار على مجهولين حاولوا سرقة منزليْن في الضنية
07/02/2021 13:50:23
07/02/2021 13:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اعادة تركيب كابلات كهرباء في سير بعد سرقتها
Lebanon 24
اعادة تركيب كابلات كهرباء في سير بعد سرقتها
07/02/2021 13:50:23
07/02/2021 13:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة أسلاك كهربائية في سير الضنية وانقطاع التيار عن البلدة ومحيطها (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
سرقة أسلاك كهربائية في سير الضنية وانقطاع التيار عن البلدة ومحيطها (الوكالة الوطنية)
07/02/2021 13:50:23
07/02/2021 13:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة أسلاك كهربائية في سير - الضنية
Lebanon 24
سرقة أسلاك كهربائية في سير - الضنية
07/02/2021 13:50:23
07/02/2021 13:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة
البداوي
تابع
الأكثر قراءة
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضها يتعلّق بحسابات المواطنين.. تعميم هام من جمعية مصارف لبنان
Lebanon 24
بعضها يتعلّق بحسابات المواطنين.. تعميم هام من جمعية مصارف لبنان
16:03 | 2021-02-06
06/02/2021 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:38 | 2021-02-07
07/02/2021 08:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا والخفافيش.. أخيراً بحث قد يفك لغز الانتشار!
Lebanon 24
كورونا والخفافيش.. أخيراً بحث قد يفك لغز الانتشار!
15:00 | 2021-02-06
06/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارُ السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولارُ السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
19:07 | 2021-02-06
06/02/2021 07:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:28 | 2021-02-07
إطلاق نار على مجهولين حاولوا سرقة منزليْن في الضنية
13:27 | 2021-02-07
جابر: المطلوب تحريك الملف الحكومي من الداخل قبل الخارج
13:22 | 2021-02-07
"القوات": لا علاقة لنا بمعمل الحشيشة الذي تمّ دهمه في دير الأحمر
13:10 | 2021-02-07
لماذا لم يستكمل "حزب الله" خطته الاجتماعية!
13:06 | 2021-02-07
خريس: انتفاضة السادس من شباط غيّرت المخطط الصهيوني
13:00 | 2021-02-07
انفجار لم يهز ضمائرهم.. ضحايا تفجير الرابع من آب.... شلوح أرز في حنايا سيدة إيليج
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
07/02/2021 13:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
07/02/2021 13:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
07/02/2021 13:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact