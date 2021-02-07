حاصباني: هكذا يدمر المجتمع اللبناني

كما جاء في تقرير جونز هوبكينز، الدول التي تتصدر العالم في التلقيح حسب عدد الجرعات لكل ١٠٠ مقيم فهي: "اسرائيل ٦١، الإمارات ٣٨، سيشل ٣٧، المملكة المتحدة ١٦ الولايات المتحدة ١١ والبحرين ١٠. حيث بدأت حملات التلقيح بين كانون الأول وكانون الثاني في هذه البلدان"، ولبنان ينتظر pic.twitter.com/pH0CminIIQ
— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) February 7, 2021
كما جاء في تقرير جونز هوبكينز، الدول التي تتصدر العالم في التلقيح حسب عدد الجرعات لكل ١٠٠ مقيم فهي: "اسرائيل ٦١، الإمارات ٣٨، سيشل ٣٧، المملكة المتحدة ١٦ الولايات المتحدة ١١ والبحرين ١٠. حيث بدأت حملات التلقيح بين كانون الأول وكانون الثاني في هذه البلدان"، ولبنان ينتظر pic.twitter.com/pH0CminIIQ