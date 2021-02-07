لبنان

حاصباني: هكذا يدمر المجتمع اللبناني

Lebanon 24
07-02-2021 | 11:43
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غرد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السابق غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" منبها من الانحدار في أولويات الشعب اللبناني الى الحد الأدنى من استمرارية الحياة مع حجم كبير من التضليل والتخدير حيال الحلول. وجاء في النص الذي عنونه "هكذا يدمر المجتمع اللبناني":

- كما جاء في تقرير جونز هوبكينز، الدول التي تتصدر العالم في التلقيح حسب عدد الجرعات لكل 100 مقيم فهي: "اسرائيل 61، الإمارات 38، سيشل 37، المملكة المتحدة 16 الولايات المتحدة 11 والبحرين 10. حيث بدأت حملات التلقيح بين كانون الأول وكانون الثاني في هذه البلدان"، ولبنان ينتظر
- سكان لبنان يشكلون 0.1٪ من سكان العالم والوفيات بسبب كورونا فيه تشكل 0.2٪ من الوفيات حول العالم.
- بحسب احصاء شركة انفوبرو، 55٪ من اللبنانيين (64٪ من فئة الشباب) يرفضون اللقاح
- بحسب إحصاءات انفوبرو، أولويات اللبنانيين 4٪ تغيير الطبقة السياسية و 1٪ الإفراج عن الودائع و 7٪ تشكيل حكومة و 88٪ همهم الحماية من الكورونا وكسب الرزق واحياء الاقتصاد
- 61٪ يمضون وقتهم على التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون

وأرفق تغريداته بصور من التقارير التي أشار اليها.
 
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