لبنان

اعادة تركيب كابلات كهرباء في سير بعد سرقتها

Lebanon 24
07-02-2021 | 11:53
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بدأت فرق الصيانة التابعة لشركة bus باعادة تركيب كابلات الكهرباء في بلدة سير بعد سرقتها امس السبت من قبل مجهولين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

ومن المقدر الانتهاء من التركيب في غضون مساء اليوم ليعود التيار الكهربائي الى طبيعته.
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