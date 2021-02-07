اعادة تركيب كابلات كهرباء في سير بعد سرقتها

بدأت فرق الصيانة التابعة لشركة bus باعادة تركيب كابلات الكهرباء في بلدة سير بعد سرقتها امس السبت من قبل مجهولين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



ومن المقدر الانتهاء من التركيب في غضون مساء اليوم ليعود التيار الكهربائي الى طبيعته.