نقابة المهندسين نعت قراقيره

نعت نقابة المهندسين في بيروت في بيان، المهندس الموظف في دائرة شؤون المعاملات هاني قراقيره الذي وافته المنية ليل الاحد، بسبب مضاعفات وباء كورونا.

وجاء في بيان النعي: "بفقدان الزميل الراحل تخسر النقابة مهندسا متقدما بنشاطه، خلوقا بأدبياته، وانسانا خدوما في تفاعله مع جميع المهندسين، عمل على مدى 11 عاما كمهندس موظف وعلى مدى ثلاثين عاما كمهندس منتسب.

وطبع بصماته بجد ونشاط في مكتب الفرع السادس وهيئة المندوبين، ورئيسا لرابطة الانشائيين، وعضوا في اللجنة العلمية من العام 2015 حتى 2017، متحليا بروح العطاء ونبل الاخلاق والمودة الخالصة. إن نقابة المهندسين نقيبا وأعضاء وموظفين، يتقدمون من عائلته وأصدقائه ومحبيه بأحر التعازي، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان"