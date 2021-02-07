إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في أبي سمراء - طرابلس

وقع إشكال في محلة أبي سمراء في طرابلس بين المدعو "م. ب." و"م. ج." بسبب خلاف شخص حيث تطوّر الإشكال إلى قيام الأول بإطلاق النار باتجاه الثاني من دون إصابته، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة في حين تعمل مخابرات الجيش على ملاحقته تمهيداً لتوقيفه.