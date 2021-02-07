الطقس مستقرّ ودافئ.. والحرارة إلى ارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافئ نسبيا اعتبارا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر و بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.
الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة. الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 21 درجة.
- االرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كلم/س .
- الانقشاع: جيد، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.
- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,30 .
- ساعة غروب الشمس: 17,15.