الطقس مستقرّ ودافئ.. والحرارة إلى ارتفاع





وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافئ نسبيا اعتبارا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافئ نسبيا اعتبارا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر و بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.