لبنان

خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية

Lebanon 24
07-02-2021 | 12:53
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أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال عن إقدام شبان مساء أمس السبت على خطف عسكري من عائلتهم في الضنية، وقاموا بأخذه الى احدى المناطق الجردية ووضعه داخل قبر.

وبحسب المراسل، قام الشبان بسلب العسكري مسدسه ومحفظته ثم قاموا باخلاء سبيله ليلاً بعد ترهيبه.

وقد أفادت المصادر الامنية "لبنان 24" بأن عملية الخطف حصلت بسبب خلافات عائلية داخل العائلة الواحدة من دون وجود أي ابعاد ارهابية او أمنية، في حين أن العسكري عاد الى منزله بصحة جيدة وقام بتقديم بلاغ لدى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية بالحادثة.
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