لبنان

خريس: انتفاضة السادس من شباط غيّرت المخطط الصهيوني

Lebanon 24
07-02-2021 | 13:06
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 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، أن "العمل الميداني من إسعاف وإنقاذ وإطفاء ومواكبة المصابين بفيروس كورونا والتوعية على مخاطر هذا الوباء، يصب في خانة مناعة هذا البلد وقوته وأعمال المقاومة التي تثبت المواطن في أرضه".

ورأى خلال زيارة تفقدية لمركز الحجر الصحي والإسعافي في بلدة طيردبا والذي تشرف عليه "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي" ومستوصف الإمام الصدر في طورا، أن "المواطن والمجتمع يتطلعان الى ضرورة معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وما عمل أبناء الإمام القائد السيد موسى الصدر، إلا جرعة صمود لأهلنا، لأننا تعودنا الاعتماد على أنفسنا في جميع الملمات الصعبة".

وقال: "المناسبات التي نذكرها في هذا الشهر وبخاصة انتفاضة السادس من شباط وذكرى الاستشهادي حسن قصير، والشهر المقبل ذكرى مجزرة حسينية معركة التي اودت بالشهيد القائد محمد سعد والشهيد القائد خليل جرادي واخوانهما الشهداء، كلها محطات ناصعة في تاريخنا، استطعنا من خلالها ان نجعل لبنان يصمد في مواجهة التهويد والصهينة والتغريب، فبقي عربي الانتماء ووطن لجميع أبنائه".

ورأى أن "انتفاضة السادس من شباط بقيادة الرئيس نبيه بري الذي قاد الانقلاب والصورة على اتفاق العار في السابع من أيار مع الكيان الصهيوني الغاصب، غيرت المخطط الصهيوني - الأميركي للمنطقة وبقي لبنان مقاوما عربيا حرا".

بعد ذلك، زار خريس النصب التذكاري لقصير ونصب شهداء بلدة ديرقانون النهر
المصدر: الوكالة الوطنية
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