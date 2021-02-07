لبنان

لماذا لم يستكمل "حزب الله" خطته الاجتماعية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2021 | 13:10
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سأل مراقبون عن سبب تأخر "حزب الله" في استكمال خطته الاجتماعية التي تشمل افتتاح تعاونيات تبيع لعامة الناس مواد غذائية بأسعار مدروسة وغيرها من الخطوات، والاكتفاء بالخطوات التي بدأت قبل نحو سنة مع ازمة كورونا والمساعدات التي توزع على الفئات  الاكثر حاجة. 

ويعتبر هؤلاء ان تأخر هذه المرحلة من الخطة يعود إما الى مشاكل لوجستية او مالية، او  ان الحزب ينتظر لحظة سياسية اجتماعية اكثر مناسبة  ليعلن علنا عن بدء تنفيذ هذه المرحلة..

ويعتقد هؤلاء ان للشعار الرسمي الذي اعتمده الحزب "المقاومة والناس" دلالة واضحة عن مضمون الخطاب المقبل للسيد حسن   نصرالله.

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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