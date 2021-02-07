إطلاق نار على مجهولين حاولوا سرقة منزليْن في الضنية

حاول مجهولون مساء أمس سرقة منزلين في بلدة بقرصونا - الضنية، تعود ملكيتهما لكل من "ض. ب." و"غ. ب"، لكن أحد القاطنين بالقرب من المنزلين، الذي شعر بحركة غريبة، إتصل بمالكي المنزلين اللذين حضرا على الفور، وأطلقا النار في اتجاه السارقين الذين لاذوا بالفرار، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".