لبنان

كركي: "الضمان" بدأ التحقيقات في قضية وفاة الدكتور خراط

Lebanon 24
07-02-2021 | 13:49
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أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في بيان، أنّه "بعدما اطلع أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خبر وفاة الدكتور نبيل خراط على أثر مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" وعلى ملابسات هذه القضية، طلب فوراً إلى رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات البدء بالتحقيقات مع المستشفيات المعنية".
 
وأضاف: "وعليه تواصل رئيس المصلحة مع عائلة الفقيد واطلع منهم على ملابسات القضية، على ان تستكمل التحقيقات يوم غد الاثنين، وبناء على نتائج التحقيقات سوف تتخذ إدارة الصندوق الاجراءات المناسبة، في حال ثبوت أية مخالفة لانظمة الصندوق وللعقد الموقع مع المستشفيات المعنية، كما فعلت بالاسبوع الفائت حيث فسخت التقاعد مع مستشفيين وأنذرت ثالثاً بعدما ثبت تقاضيهما فروقات مالية من المضمونين".
 
وختم: "يتقدم كركي بخالص التعازي لعائلة الفقيد وللجسم الطبي في لبنان ويطلب من جميع المضمونين التواصل مع الخط الساخن 2424# في حال رفضت أي مستشفى دخولهم أو طلبت منهم أية فروقات مالية".
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