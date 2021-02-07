لبنان

قبلان: قضية دعم الفقراء مباشرة مجرد دعاية

Lebanon 24
07-02-2021 | 14:11
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توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى القوى السياسية والمالية بما في ذلك حكومة تصريف الأعمال بالقول: "من قلب المآسي، نقول لكم: الناس تلفظ أنفاسها، الجوع والتضخم والبطالة والانهيار والاحتكار يلتهم قدرة اللبنانيين، والمطلوب سد الهدر لكن لا هدر طاقة وقدرة اللبنانيين.

 والذي نخشاه أن يتحول التخبط الذي أغرق آلية الدعم بالفساد إلى فساد شامل مع سياسة التخلي عن الدعم. وقضية دعم الفقراء مباشرة مجرد دعاية في بلد فاسد وعقلية فاسدة وأهداف فاسدة، إن المنشود هو حماية الناس بحماية أسواقها وضبط تسعيرها وتأمين الدواء وطرق الاستيراد وكبح جموح الوكالات الحصرية المافياوية التي نهبت البلد".


وأضاف قبلان: "بصراحة أكثر على أباطرة النهب السياسي المالي تحمل مسؤولياتهم وإلا أنتم خونة، والخائن ليس من يسرق ليأكل بل من سرق ودائع الناس ونهب البلد وموارده وحول القطاع العام إلى كعك وجبنة وصفقات أو رشوة انتخابية".

وختم: "ها نحن الآن في قمة الان

المصدر: الوكالة الوطنية
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