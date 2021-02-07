لبنان

السفير الألماني في لبنان: للاتفاق على تأليف حكومة

Lebanon 24
07-02-2021 | 14:21
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 إستقبل رئيس حزب "السلام اللبناني" المحامي روجيه إده سفير إلمانيا في لبنان Andreas Kindel وعقيلته في دارته في إده - جبيل، حيث كان عرض للواقع العام في لبنان، إضافة الى إنعكاسات اغتيال الناشط لقمان سليم على الحريات.


بعد اللقاء، وصف أندرياس الوضع في الاشهر الستة الأخيرة ب "الصعب"، داعيا الأحزاب اللبنانية الى "الاتفاق على تأليف حكومة".

وأشار الى أن "إلمانيا لا تتدخل في التأليف وهذا ليس شأننا، إنما كبلد عضو في الاتحاد الأوروبي ندعو ونصر على تأليف الحكومة لتقوم بالإصلاحات ولكننا لا نتدخل بالاسماء".

وعن التباطؤ في التحقيق بإنفجار المرفأ، قال: "هناك تحقيق أتفهم سريته وأتفهم أيضا غضب الناس لعدم اطلاعهم على مجرياته ولكن آمل أن تصل القضية الى نتائج مرضية. ولست في موقع إنتقاد أي طرف أو حزب إنما آمل أن يتسم التحقيق بالشفافية وأن يكون مستقلا للوصول الى نتيجة واضحة ترضي الجميع".

وعن الدعم الذي قدمته بلاده للبنان، قال: "إلمانيا ثاني أكبر داعم للبنان منذ 2012 وستستمر بهذا الدعم، ونأمل أن تصل المساعدات الى اللبنانيين المحتاجين مباشرة، وقد بلغت هذا العام ثلاثة ملايين يورو".

وعن اغتيال الناشط لقمان سليم، قال: "هو صديق وزوجته إلمانية وصديقة وبالتالي أنا شخصيا مصدوم، وزرت منزل العائلة مرارا هذا الاسبوع، وأسأل كيف يمكن لمجرم جبان أن يقتل انسانا مثقفا وناشطا مثل لقمان، آمل أن يكون التحقيق شفافا ونحن مستعدون لاي دعم قد تطلبه السلطات اللبنانية ليصل التحقيق الى نتيجة سريعة والى تحديد الفاعلين، ولكن رغم تاريخ التحقيقات في الاغتيالات السياسية في لبنان آمل الوصول الى نتيجة هذه المرة".

المصدر: الوكالة الوطنية
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