انهيارات في التربة تعطّل خطّ جر المياه من الديشونية - بعبدا.. وبدء التصليح (صور)

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنّ "عطلاً طرأ على خط الجرّ الرئيسي الذي يغذي محطة تكرير الديشونية - بعبدا من نبع الديشونية نتيجة انهيارات في التربة".

وأوضحت أنّ ذلك "سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى منه، وهي الآتية: الشياح - عين الرمانة - حارة حريك - الحدت سانت تيريز - حي الأميركان - حي أبو جودة والليلكي".وتابعت: "إن مؤسسة المياه تعتذر من المشتركين، وتتمنى عليهم تفهم الوضع"، مؤكدة أنّ "فرق الطوارئ التابعة لها بدأت، بالتنسيق مع بلدية المنصورية، أعمال التصليح التي سيتطلب إنجازها حوالى عشرة أيام نظرا للأضرار الكبيرة التي أصابت خط الجر ووعورة المنطقة".