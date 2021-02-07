سجال الخليل - جريصاتي تابع.. والأخير: ارفع السرية عن حساباتك!

في فصل جديد من السجال الحاصل منذ أيام بين أمين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل من جهة، ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي من جهة أخرى، ردّ الأخير على ما ورد على لسان الخليل اليوم، بالقول: "إلى الشيخ الجليل أنور، ما يستحقّ التدويل، تحت أي فصل، هو ملف التحاويل المشبوهة من لبنان إلى الخارج، من قبل السياسيين وأصحاب النفوذ المصرفي في فترة "الريبة". فهلّا، طالبت، أم أنك معني، لا سمح الله، بمثل هذه التحاويل؟ إرفع السرية عن حساباتك علّ الشعب المحروم يعرف من هو نائبه".

الخليل توجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول: "فخامة الرئيس اعقد العزم وسر بالحل الذي يحفظ كرامة لبنان". وكانبالقول: "فخامة الرئيس اعقد العزم وسر بالحل الذي يحفظ كرامة لبنان".