حب الله ​خلال زيارة مركز الامام الصدر للحجر الصحي: كلنا مسؤولون

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله مركز الامام الصدر للحجر الصحي لمرضى كورونا في بلدة عربصاليم، وكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادة ورؤساء بلديات الاتحاد. وجال وزير الصناعة في مركز الحجر، مستمعا من شحادي الى أوضاع المرضى المحجورين والفرق الطبية والتمريضية التي تواكبهم.



وإثر الجولة قال الوزير حب الله: "إن انشاء هذا المركز المهم والراقي لحجر مرضى كورونا من قبل اتحاد بلديات إقليم التفاح، إنما ينم عن اهتمامهم الكبير بأهلهم وأبنائهم وجديتهم في مواجهة هذا الوباء".



وقال: "للأسف إن ما يعانيه أهلنا من جراء هذه الجائحة مؤلم".



ودعا حب الله كل انسان قادر أن "يساعد لمواجهة هذا الوباء، لأن المصابين هم أهلنا وأبناؤنا، فكلنا مسؤولون، ونحن بدورنا كوزارة سنقدم كل ما نستطيع أن نقدمه".



وفي ختام الزيارة، قدم الوزير حب الله ثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي للمركز، واعدا بتقديم المزيد من المستلزمات.



بدوره رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح شحادة رحب بالوزير الضيف، شارحا له مراحل إنشاء المركز، متمنيا من الجميع القادرين على المساعدة الى "المبادرة والمساعدة لأنقاذ وحماية أهلنا من تفشي هذه الجائحة الخطيرة".