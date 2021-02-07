شكري استقبل وهبة: مصر مستعدّة لوضع إمكاناتها لعدم التأخر بتأليف الحكومة

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، بنظيره المصري سامح شكري في مكتبه في وزارة الخارجيّة المصريّة.

وأكّد الوزير المصري على "دفع بلاده لعدم التأخر في تأليف حكومة لبنانيّة مع الاستعداد لوضع إمكانات مصر في هذا الصدد".

وبالمقابل شددّ الوزير وهبه على "عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين اللبناني والمصري منذ قرون سواء على الصعيد الثقافي أو الفكري أو السياسي أو الاقتصادي. كما تطرّق إلى ضرورة استمرار مصر في استيراد المنتجات اللبنانيّة دعماً للاقتصاد اللبناني".

و تمنّى أن "تستمرّ مصر كما عوّدتنا دائماً بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي نجتازها والتي تتطلّب أقصى درجات التيّقظ ضماناً للوصول إلى حكومة لبنانية تحمل برنامجاً إصلاحياً وتعود المشاورات مع الدول الصديقة والمساعدات للاقتصاد اللبناني والتوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي".

كما تمّ التطرّق إلى التحضيرات والاستعدادات للدورة غير العادية لمجلس الجامعة دعماً للقضية الفلسطينية بغية الخروج بموقف موحّد.