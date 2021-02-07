لبنان

تركيب نقطة حراسة عند مدخل سير - الضنية لحفظ الأمن

Lebanon 24
07-02-2021 | 16:13
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وضعت بلدية سير ـ الضنية، بالتعاون مع شباب المجتمع المدني، نقطة حراسة عند المدخل الرئيسي للبلدة "من أجل حفظ الأمن ومنع عمليات السرقة التي شهدتها البلدة في الآونة الأخيرة، من سرقة سيارات ومنازل، وصولاً إلى سرقة كابلات شركة "كهرباء لبنان" خلال هذا الأسبوع، ما أدّى إلى انقطاع التيار عن أحياء البلدة ومحيطها".
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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