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لبنان
ماذا حصل عند الحدود منذ قليل؟
Lebanon 24
07-02-2021
|
16:18
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أطلق الجيش الاسرائيلي، عصر اليوم الاحد، اكثر من 15 طلقة نارية في الهواء في منطقة كروم الشراقي لإرهاب عدد من المزارعين من ابناء بلدة ميس الجبل، وذلك بينما كانوا يزرعون بعض الشتول في اراضيهم.
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