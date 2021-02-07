18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رئيس الجمعية الصحية اللبنانية: كان يجب أن يُحَصن الجسم الصحي
Lebanon 24
07-02-2021
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن رئيس الجمعية الصحية اللبنانية الدكتور سامي الريشوني بيان حول وفاة الطبيب نبيل خراط إثر مضاعفات كورونا وسط الحديث عن رفض المستشفيات استقباله وقال: وأسفاه.... وأسفاه على ما وصلنا إليه ، خصوصاً في مجالات الخدمات الصحية، ونحنُ كُلُنا مُعرّضون شِئنا أم أبينا بفيروس الكورونا. كان يجبُ طبعاً أن يُحَصن الجسم الصحي من أطباء وممرضين وعاملين بحصانة تكفّلُ لهم الإستمرار في النضال والصمود والبقاء وفي الخدمة...كلُ هذا أقولُه وفي ذهني المتألم والناقم وضعُ زميلٍ طبيب ونقابي تفانى في خدمةِ المرضى ضحايا الكورونا ، وكان جزاؤه أن أُصيبَ هو نفسه بهذا الفيروس... قصد مع أوجاعه عدة مستشفيات حيث رفض المسؤولون إستقباله لأسبابٍ اخجل من ذكرها؟!
آخيراً، توجهت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى ثالث فرضت عليه رسماً قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية، إلى جانب إقتنائهِ بطاقة تأمين نقابية إستشفائية درجة أولى لمعالجتهِ!!!؟؟
هل ما جرى مقبول؟
هل يعامل الطبيب معاملة الدُخلاء؟
هذا واقعٌ مؤسفٌ،
وأقول سيء جداً،
ولبنان هذه الأيام في أشدِ الحاجة إلى الجسمِ الطبي...
كيف لا أطلِقُ صرخة الإحتجاجِ والغضبِ والنقمةِ في وطنٍ لم يعد فيه للإنسان قيمة، والإنسان هنا هو الطبيب المتفرغ لمعالجة كُلِ المرضى ولإنقاذِهم ، وللسهرِ على سلامتِهم في الليل والنهار؟
أتوجه إلى وزارة الصحة وإلى إدارتِها كُلها بالشكوى، لا بل بصرخةِ غضب لأسألُها هل كل ما تدعيه وتقوله حقيقي وصحيح؟
إنه من الضروري تأمين والمحافظة على كرامة الطبيب في كلِ الأحوال، والأطباء في لبنان ليسوا أبداً بمنأى عن هذا التدهور الإقتصادي حتى حدود الفقر.
أنا أطالب الجسم الطبي كُله وبرعاية نقابة الأطباء بوقفةِ إحتجاجٍ صارخة، وكلُ لبناني يُدركُ تماماً واقعنا الضعيف بكل إمكاناته.
أيها اللبنانيون الأعزاء،
إنني أتوجه إليكم بإسمي وبإسم الجمعية الصحية اللبنانية،طلب الدعم حتى لا ينهار الجسم الطبي ويغرق في البهدلة..
...والقِصصُ كثيرة حول موت اللبناني جوعاً أو سقوطاً عاجزاً على أبوابِ المستشفيات".
وكان
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، محمد كركي، في بيان، أنّه "بعدما اطلع أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خبر وفاة الدكتور نبيل خراط على أثر مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" وعلى ملابسات هذه القضية، طلب فوراً إلى رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات البدء بالتحقيقات مع المستشفيات المعنية".
وأضاف: "وعليه تواصل رئيس المصلحة مع عائلة الفقيد واطلع منهم على ملابسات القضية، على ان تستكمل التحقيقات يوم غد الاثنين، وبناء على نتائج التحقيقات سوف تتخذ إدارة الصندوق الاجراءات المناسبة، في حال ثبوت أية مخالفة لانظمة الصندوق وللعقد الموقع مع المستشفيات المعنية، كما فعلت بالاسبوع الفائت حيث فسخت التقاعد مع مستشفيين وأنذرت ثالثاً بعدما ثبت تقاضيهما فروقات مالية من المضمونين".
وختم: "يتقدم كركي بخالص التعازي لعائلة الفقيد وللجسم الطبي في لبنان ويطلب من جميع المضمونين التواصل مع الخط الساخن 2424# في حال رفضت أي مستشفى دخولهم أو طلبت منهم أية فروقات مالية".
تابع
الأكثر قراءة
جبران بدو هيك.. وهيك صار
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:38 | 2021-02-07
07/02/2021 08:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
06:26 | 2021-02-07
07/02/2021 06:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
12:53 | 2021-02-07
07/02/2021 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رمال الصحراء الكبرى تغطي ثلوج أوروبا.. فيديو مفاجئ
Lebanon 24
رمال الصحراء الكبرى تغطي ثلوج أوروبا.. فيديو مفاجئ
08:30 | 2021-02-07
07/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة أربعيني مصابة بطلقات نارية في الاوزاعي (صور)
Lebanon 24
العثور على جثة أربعيني مصابة بطلقات نارية في الاوزاعي (صور)
11:00 | 2021-02-07
07/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:59 | 2021-02-07
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
17:40 | 2021-02-07
سرقة في بعلبك
17:16 | 2021-02-07
شركة هولسيم: لم نبع الإسمنت منذ 7 كانون الثاني حتى تاريخه
16:54 | 2021-02-07
تحرّك احتجاجي في منطقة الكولا.. وقطع طرقات باتجاه المدينة الرياضية و"الأونيسكو" (فيديو)
16:47 | 2021-02-07
الترابة الوطنية تباشر غداً بيع ما تبقى من مخزونها
16:18 | 2021-02-07
ماذا حصل عند الحدود منذ قليل؟
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
07/02/2021 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
07/02/2021 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
07/02/2021 18:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact