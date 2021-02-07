لبنان

رئيس الجمعية الصحية اللبنانية: كان يجب أن يُحَصن الجسم الصحي

Lebanon 24
07-02-2021 | 16:10
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صدر عن رئيس الجمعية الصحية اللبنانية الدكتور سامي الريشوني بيان حول وفاة الطبيب نبيل خراط إثر مضاعفات كورونا وسط الحديث عن رفض المستشفيات استقباله وقال: وأسفاه.... وأسفاه على ما وصلنا إليه ، خصوصاً في مجالات الخدمات الصحية، ونحنُ كُلُنا مُعرّضون شِئنا أم أبينا بفيروس الكورونا. كان يجبُ طبعاً أن يُحَصن الجسم الصحي من أطباء وممرضين وعاملين بحصانة تكفّلُ لهم الإستمرار في النضال والصمود والبقاء وفي الخدمة...كلُ هذا أقولُه وفي ذهني المتألم والناقم وضعُ زميلٍ  طبيب ونقابي تفانى في خدمةِ المرضى ضحايا الكورونا ، وكان جزاؤه أن أُصيبَ هو نفسه بهذا الفيروس... قصد مع أوجاعه عدة مستشفيات حيث رفض المسؤولون إستقباله لأسبابٍ اخجل من ذكرها؟!
آخيراً، توجهت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى ثالث فرضت عليه رسماً قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية، إلى جانب إقتنائهِ بطاقة تأمين نقابية إستشفائية درجة أولى لمعالجتهِ!!!؟؟
هل ما جرى مقبول؟ 
هل يعامل الطبيب معاملة الدُخلاء؟
هذا واقعٌ مؤسفٌ،
وأقول سيء جداً،
ولبنان هذه الأيام في أشدِ الحاجة إلى الجسمِ الطبي...
كيف لا أطلِقُ صرخة الإحتجاجِ والغضبِ والنقمةِ في وطنٍ لم يعد فيه للإنسان قيمة، والإنسان هنا هو الطبيب المتفرغ لمعالجة كُلِ المرضى ولإنقاذِهم ، وللسهرِ على سلامتِهم في الليل والنهار؟
أتوجه إلى وزارة الصحة وإلى إدارتِها كُلها بالشكوى، لا بل بصرخةِ غضب لأسألُها هل كل ما تدعيه وتقوله حقيقي وصحيح؟
إنه من الضروري تأمين والمحافظة على كرامة الطبيب في كلِ الأحوال، والأطباء في لبنان ليسوا أبداً بمنأى عن هذا التدهور الإقتصادي حتى حدود الفقر.
أنا أطالب الجسم الطبي كُله وبرعاية نقابة الأطباء بوقفةِ إحتجاجٍ صارخة، وكلُ لبناني يُدركُ تماماً واقعنا الضعيف بكل إمكاناته.

أيها اللبنانيون الأعزاء،
إنني أتوجه إليكم بإسمي وبإسم الجمعية الصحية اللبنانية،طلب الدعم حتى لا ينهار الجسم الطبي ويغرق في البهدلة.. 
...والقِصصُ كثيرة حول موت اللبناني جوعاً أو سقوطاً عاجزاً على أبوابِ المستشفيات".
 
وكان أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في بيان، أنّه "بعدما اطلع أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خبر وفاة الدكتور نبيل خراط على أثر مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" وعلى ملابسات هذه القضية، طلب فوراً إلى رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات البدء بالتحقيقات مع المستشفيات المعنية".

وأضاف: "وعليه تواصل رئيس المصلحة مع عائلة الفقيد واطلع منهم على ملابسات القضية، على ان تستكمل التحقيقات يوم غد الاثنين، وبناء على نتائج التحقيقات سوف تتخذ إدارة الصندوق الاجراءات المناسبة، في حال ثبوت أية مخالفة لانظمة الصندوق وللعقد الموقع مع المستشفيات المعنية، كما فعلت بالاسبوع الفائت حيث فسخت التقاعد مع مستشفيين وأنذرت ثالثاً بعدما ثبت تقاضيهما فروقات مالية من المضمونين".
 
وختم: "يتقدم كركي بخالص التعازي لعائلة الفقيد وللجسم الطبي في لبنان ويطلب من جميع المضمونين التواصل مع الخط الساخن 2424# في حال رفضت أي مستشفى دخولهم أو طلبت منهم أية فروقات مالية".


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