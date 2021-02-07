ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)

من جديد يصيب ميشال حايك بتوقّعاته وهذه المرة بما خصّ ما عرف باسم "تفاهم مار مخايل" بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، حيث كان حايك قال في مطلع العام 2020: "طوارئ بتوعّي بذاكرة الناس ملامح من اتفاق مار مخايل واتفاق معراب".

وهو ما حدث بالفعل حيث أثار البيان الأخير الصادر عن المكتب السياسي لـ"التيار"، أمس السبت، زوبعة من ردود الفعل، فهو رأى أنّ هذا التفاهم "لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون"، معتبراً أنّ "تطوير هذا التفاهم بإتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه".

وقبل الهزّة الأخيرة التي شهدها أخيراً "تفاهم مار مخايل"، كان "اتفاق معراب" بين "التيار" وحزب "القوات اللبنانية" قد سقط وسط اتهامات بين الجانبين بخرقه.