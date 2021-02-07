لبنان

مصلحة الأطباء في "القوات": لتغطية الطاقم الطبي المنهك وإيلائه الاهتمام

Lebanon 24
07-02-2021 | 18:29
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استنكرت مصلحة الأطباء في حزب "القوات اللبنانية" في بيان "ما تعرض له أحد الزملاء الذي يعمل في الخطوط الامامية في مواجهة كورونا لناحية دخوله المستشفى أو الطلب منه تأمين مبلغ مالي".

ووضعت المصلحة "هذه الحادثة بتصرف وزارة الصحة بشخص الوزير حمد حسن للتحقق من الحيثيات والعمل على عدم تكرارها".

وتوجهت الى كل من وزارة الصحة العامة، ونقابتي الأطباء في بيروت والشمال، ونقابتي أصحاب المستشفيات وشركات التأمين وإلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالبة منها مجتمعة التدخل الفوري بهدف الحؤول دون حصول تصرفات مماثلة في التعاطي مع الأطباء، وإيجاد الحلول لتغطية الطاقم الطبي المنهك أصلا وإيلائه الاهتمام والاحترام اللازمين".

وختمت: "إن تعاوننا في مواجهة هذه الجائحة هو مفصلي لاستمراريتنا جميعا".
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