خطرٌ يدهم السائقين على طريق الحريشة.. ما القصة؟

أقدم مجهولون على سرقة أغطية أقنية المجاري على الطريق الرئيسية البحريّة في الحريشة والطرق الفرعية المجاورة، مما تسبب بحوادث للسيارات التي حاول بعضها الابتعاد عن المجارير المكشوفة، في حين علق بعضها الاخر فيها، وخصوصا في فترة الليل.



