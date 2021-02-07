لبنان

خطرٌ يدهم السائقين على طريق الحريشة.. ما القصة؟

Lebanon 24
07-02-2021 | 18:40
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أقدم مجهولون على سرقة أغطية أقنية المجاري على الطريق الرئيسية البحريّة في الحريشة والطرق الفرعية المجاورة، مما تسبب بحوادث للسيارات التي حاول بعضها الابتعاد عن المجارير المكشوفة، في حين علق بعضها الاخر فيها، وخصوصا في فترة الليل.
 
 
 
 

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الحريشة

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