محتجون يقطعون طريق الرينغ بالإطارات المشتعلة (صور)

عمد عددٌ من المحتجين إلى قطع طريق الرينغ، بالاطارات المشتعلة، للمطالبة بإطلاق النشطاء المعتقلين وبرحيل السلطة الحاكمة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".