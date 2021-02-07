لبنان

محتجون يقطعون طريق الرينغ بالإطارات المشتعلة (صور)

Lebanon 24
07-02-2021 | 18:47
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عمد عددٌ من المحتجين إلى قطع طريق الرينغ، بالاطارات المشتعلة، للمطالبة بإطلاق النشطاء المعتقلين وبرحيل السلطة الحاكمة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
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