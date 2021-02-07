وفيات "كورونا" في لبنان إلى ارتفاع.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2081 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 319917 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2056 ضمن المقيمين و 25 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 206523، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 3616، إذ تمّ تسجيل 54 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".