الغريب: التهديد بالبند السابع سقط الى غير رجعة

غرد الوزير السابق صالح الغريب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من المستغرب التهديد بالبند السابع من نائب الامة الذي نعهده عروبيا ووطنيا. للتذكير لمن لم يقرأ التاريخ أو يتناساه، التهديد بالبند السابع والتدخل الاجنبي سقط الى غير رجعة يوم حطمه أحرار من بلادي بإسقاط اتفاق 17 أيار وبإنتفاضة 6 شباط التي كان على رأسها دولة الرئيس المقاوم نبيه بري".