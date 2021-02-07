لبنان

اعتصام للعاملين في مطاعم طرابلس إحتجاجاً على عدم استثنائهم من الاقفال

Lebanon 24
07-02-2021 | 19:07
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نفذ العاملون في مطاعم ومقاهي طرابلس، إعتصاما في ساحة النور بمشاركة عائلاتهم، إحتجاجاً على عدم إستثناء مؤسساتهم من قرار السماح لبعض القطاعات من العودة إلى مزاولة العمل بشكل جزئي في المرحلة الثانية من الإجراءات الوقائية في مواجهة الأزمة الصحية.
 
 
وطرح عدد من المعتصمين مسألة الإنعكاسات الإجتماعية والمعيشية على أوضاعهم في حال الإستمرار في إغلاق هذه المؤسسات وحرمان موظفيها وعمالها من مداخيلهم اليومية، وبالتالي عدم قدرة هؤلاء على تأمين حاجيات عائلاتهم وخصوصاً على صعيد تأمين الغذاء والدواء وخصوصا لأطفالهم.
 

وأكد المتعصمون أن "موظفي وعمال القطاع الفندقي والسياحي قد أصبحوا مكسر عصا ولم يعد أحد يشعر بمآسيهم وما يعانون منه من صعوبات وضائقة إقتصادية ومعيشية، كما أنهم لا يلقون أيّ إنصاف من قبل المسؤولين".
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