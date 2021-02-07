اعتصام للعاملين في مطاعم طرابلس إحتجاجاً على عدم استثنائهم من الاقفال

نفذ العاملون في مطاعم ومقاهي طرابلس، إعتصاما في ساحة النور بمشاركة عائلاتهم، إحتجاجاً على عدم إستثناء مؤسساتهم من قرار السماح لبعض القطاعات من العودة إلى مزاولة العمل بشكل جزئي في المرحلة الثانية من الإجراءات الوقائية في مواجهة الأزمة الصحية.



وطرح عدد من المعتصمين مسألة الإنعكاسات الإجتماعية والمعيشية على أوضاعهم في حال الإستمرار في إغلاق هذه المؤسسات وحرمان موظفيها وعمالها من مداخيلهم اليومية، وبالتالي عدم قدرة هؤلاء على تأمين حاجيات عائلاتهم وخصوصاً على صعيد تأمين الغذاء والدواء وخصوصا لأطفالهم.